У россиян появилась возможность улететь в Танзанию прямыми рейсами

Авиакомпания Utair получила разрешение на полеты в Танзанию лишь спустя два месяца после официального возобновления авиасообщения. Полеты на Занзибар формально разрешили еще в августе, но прямых рейсов фактически не было

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Авиакомпания Utair получила допуск на полеты в Танзанию спустя два месяца после того, как российское правительство открыло это направление, следует из материалов Росавиации. Согласно распоряжению премьера Михаила Мишустина, полеты в эту страну были открыты с 1 августа, как и в Турцию и Великобританию. Но до сих пор на них не предоставлялись допуски.

Utair получил разрешение на полеты на Занзибар трижды в неделю. Пока информации о ценах на билеты и расписании рейсов нет. РБК направил запрос в пресс-службу компании.

Почему нельзя было летать на Занзибар

Utair была единственной российской авиакомпанией, заявившей о желании летать в Танзанию. Но, несмотря на разрешение правительства, она не могла выполнять такие рейсы — до сих пор ей не предоставляли допуски на полеты. Межведомственная комиссия Росавиации, выдавшая разрешение для Utair, провела первое заседание после начала пандемии коронавируса только 21 сентября. До 2020 года в Занзибар летала российская авиакомпания Nord Wind, но только чартерами.

Минтранс России предлагал открыть регулярное авиасообщение с Танзанией еще в ноябре 2019 года, следует из официальной переписки двух стран, опубликованной на сайте Росавиации. Но тогда стороны не успели договориться, переговоры затянулись до сентября 2020 года, рассказали РБК источник в профильном ведомстве и собеседник одной из крупных авиакомпаний. При этом в конце марта из-за коронавируса Москва полностью запретила полеты за рубеж, в том числе в Танзанию. Международное авиасообщение начало частично возобновляться только с 1 августа. РБК направил запросы в Министерства транспорта России и Танзании.