Власти Франции объявили Париж зоной максимальной опасности по COVID

Это привело к введению новых ограничений для ресторанов и учебных заведений. В воскресенье во Франции зафиксировали более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом, наихудшая обстановка в Париже

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Париж и его пригороды начиная со вторника, 6 октября, будут объявлены зоной максимальной опасности по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Figaro.

Власти пошли на такой шаг спустя несколько дней после того, как были преодолены несколько пороговых показателей: общий уровень заболеваемости COVID-19, уровень заболеваемости среди пожилых людей, занятость реанимационных коек в больницах пациентами с коронавирусом.

В связи с новым статусом в Париже и трех его пригородах на 15 дней введут новые ограничительные меры. В первую очередь они коснутся заведений общепита: в соответствии с новыми протоколами санитарной безопасности рестораны должны будут идентифицировать своих посетителей, чтобы в случае необходимости связаться с ними; соблюдать полутораметровую дистанцию между столиками; принимать оплату исключительно за столиком клиентов; закрывать заведения в 22:00 по местному времени.

Бары, кафе и рестораны, которые не могут придерживаться новых правил, должны быть закрыты со вторника. В случае необходимости власти могут продлить действие ограничений.

Представители гостинично-ресторанного бизнеса назвали эти меры новым ударом для отрасли, которая уже пострадала от вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса.

Статус «зона максимальной опасности» также накладывает ограничения на учебные заведения: школы, вузы и другие образовательные учреждения должны будут перевести половину своих учеников на дистанционное обучение.

Как передает France 24, другие подробности о новых мерах могут быть объявлены днем в понедельник.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

По данным французского Минздрава, в стране к 4 октября зафиксировано 619 тыс. заболевших COVID-19. Суточный прирост новых пациентов превышает 12 тыс. человек. Более 32 тыс. человек умерли с начала эпидемии.

Наихудшая эпидемиологическая обстановка наблюдается в парижском регионе — там ежесуточно выявляют более 2 тыс. новых случаев коронавируса. 4 октября во Франции был установлен новый рекорд по приросту заболевших — почти 17 тыс. человек.