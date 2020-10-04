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Пандемия коронавируса ,  
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Франция обновила рекорд по числу случаев заражения COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки во Франции коронавирусной инфекцией заразились 16 972 человека, число заболевших COVID-19 в стране с начала эпидемии составило 606 625. Это следует из данных агентства Santé Publique France, подведомственного министерству здравоохранения.

Таким образом во Франции обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 сентября, когда в стране выявили 16 096 новых случаев заражения.

Британия и Франция побили рекорды суточного прироста больных COVID-19
Общество
Фото:Hannah McKay / Reuters

Ранее лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи заявили, что власти Франции должны ввести режим самоизоляции на территории всей страны перед католическим Рождеством.

По мнению экономистов, ограничения перед праздником негативно скажутся на экономике, однако позволят избежать еще больших расходов при сценарии, когда после праздников госпитализация потребуется большому числу пожилых и людям с хроническими заболеваниями.

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