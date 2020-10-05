Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 октября

Количество новых больных в России движется к пиковым значениям, заразился еще один глава региона, Трампа начали лечить стероидным препаратом — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,225 млн человек (плюс 10 888 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21,4 тыс. человек (плюс 117 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 982,3 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса в России приближается к пиковым показателям начала мая.

Коронавирусом заразился еще один руководитель российского региона — губернатор Омской области Александр Бурков. Кроме того, заболел мэр Благовещенска Олег Имамеев и глава Магнитогорска Сергей Бердников.

В Москве клинический комитет принял единый стандарт лечения больных коронавирусной инфекцией в стационарах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Стандартом становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер.

73% опрошенных россиян не готовы к вакцинации от COVID-19. Абсолютное большинство опрошенных — 93% — заявили, что вакцинация должна быть добровольной. О том, что прививать людей нужно в обязательном порядке, сказали 7% респондентов.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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Неправильное ношение масок может превратить их в «самый опасный» предмет и стать причиной распространения болезни, рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева. В частности, угрозой она назвала многодневное ношение масок и прикосновения к ним руками, которыми до этого человек трогал потенциально зараженную поверхность.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 34,8 млн, из них более 1,03 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 35,16 млн человек, из них более 1,037 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,41 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,62 млн), на третьем — Бразилия (более 4,91 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 855 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра, а также сестра президента Мария Тереза Мадуро примут участие в испытаниях российской вакцины «Спутник V». 2 октября Венесуэла получила первую партию вакцины «Спутник V». Она стала первой страной Латинской Америки, где приступят к клиническим испытаниям российского препарата.

Париж и его пригороды начиная со вторника, 6 октября, будут объявлены зоной максимальной опасности по распространению коронавирусной инфекции. В связи с новым статусом в Париже и трех его пригородах на 15 дней введут новые ограничительные меры. В первую очередь они коснутся заведений общепита.

Заболевшему Дональду Трампу врачи назначили дексаметазон — этот стероидный препарат назначают пациентам с тяжелой формой заболевания. Несмотря на это, накануне он ненадолго покинул госпиталь для встречи со своими сторонниками. Он вместе с кортежем проехал вдоль собравшихся людей, не выходя из машины, и помахал им из окна рукой.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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