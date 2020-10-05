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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 октября

Количество новых больных в России движется к пиковым значениям, заразился еще один глава региона, Трампа начали лечить стероидным препаратом — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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Заразились
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,225 млн человек (плюс 10 888 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21,4 тыс. человек (плюс 117 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 982,3 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса в России приближается к пиковым показателям начала мая.
  • Коронавирусом заразился еще один руководитель российского региона — губернатор Омской области Александр Бурков. Кроме того, заболел мэр Благовещенска Олег Имамеев и глава Магнитогорска Сергей Бердников.
  • В Москве клинический комитет принял единый стандарт лечения больных коронавирусной инфекцией в стационарах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Стандартом становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер.

  • 73% опрошенных россиян не готовы к вакцинации от COVID-19. Абсолютное большинство опрошенных — 93% — заявили, что вакцинация должна быть добровольной. О том, что прививать людей нужно в обязательном порядке, сказали 7% респондентов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Video

  • Неправильное ношение масок может превратить их в «самый опасный» предмет и стать причиной распространения болезни, рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева. В частности, угрозой она назвала многодневное ношение масок и прикосновения к ним руками, которыми до этого человек трогал потенциально зараженную поверхность.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 34,8 млн, из них более 1,03 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 35,16 млн человек, из них более 1,037 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,41 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,62 млн), на третьем — Бразилия (более 4,91 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 855 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра, а также сестра президента Мария Тереза Мадуро примут участие в испытаниях российской вакцины «Спутник V». 2 октября Венесуэла получила первую партию вакцины «Спутник V». Она стала первой страной Латинской Америки, где приступят к клиническим испытаниям российского препарата.
  • Париж и его пригороды начиная со вторника, 6 октября, будут объявлены зоной максимальной опасности по распространению коронавирусной инфекции. В связи с новым статусом в Париже и трех его пригородах на 15 дней введут новые ограничительные меры. В первую очередь они коснутся заведений общепита.
  • Заболевшему Дональду Трампу врачи назначили дексаметазон — этот стероидный препарат назначают пациентам с тяжелой формой заболевания. Несмотря на это, накануне он ненадолго покинул госпиталь для встречи со своими сторонниками. Он вместе с кортежем проехал вдоль собравшихся людей, не выходя из машины, и помахал им из окна рукой.
    Скорость распространения коронавируса в мире
    Случаев за сутки
    Источник: JHU
    Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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