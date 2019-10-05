МИД опубликовал видео с пожарными машинами у здания

МИД России опубликовал видео, на котором видны приехавшие к зданию ведомства пожарные машины.

На видео видны около десятка машин, которые с мигалками стоят на Садовом кольце около здания.

Ранее МИД сообщил, что в одном из флигелей его здания на Смоленской набережной произошло задымление. В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что дым появился из-за короткого замыкания, но дальнейшего горения не было. МИД затем сообщил, что «очаг, вызванный коротким замыканием, локализован». В ведомстве подтвердили, что пострадавших не было и поблагодарили МЧС за оперативность.

