МЧС назвало причину задымления в здании МИД

В здании МИД России произошло замыкание без последующего возгорания, информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, передает ТАСС.

«В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Сведений о пострадавших не поступало. Все силы возвращаются в подразделения», — заявили в ведомстве.

Пресс-служба МИДа написала затем в Twitter, что «очаг, вызванный коротким замыканием, локализован». В ведомстве также сообщили, что пострадавших не было и поблагодарили МЧС за оперативность.

Ранее МИД сообщил, что в одном из флигелей его здания произошло задымление. На место происшествия выехали пожарные. РЕН-ТВ без ссылки на источники отмечал, что задымление произошло подвальных помещениях, где сегодня проводились ремонтные работы. Источник ТАСС также говорил, что дым обнаружили в подвале. Собеседник агентства отмечал, что на месте работали 10 пожарных расчетов.