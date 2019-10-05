Общество , 05 окт, 23:01
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МИД сообщил о задымлении во флигеле своей высотки в Москве
В одном из флигелей здания российского МИДа произошло задымление. На месте работают пожарные, сообщили в дипведомстве
В здании МИД России на Смоленской площади произошло задымление. Об этом говорится в официальном Twitter ведомства.
«В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные», — говорится в твите дипведомства.
Ранее дежурный МЧС по Москве сообщил РБК, что пожарные подразделения проверяют информацию о задымлении.