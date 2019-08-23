Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров

В Госдуме попросили поменять ПДД из-за появления на дорогах нового транспорта — сегвеев, электросамокатов, моноколес и т.п. Минтранс сообщил, что соответствующие поправки уже готовы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ главы ГИБДД Михаила Черникова на соответствующий запрос депутата ЛДПР Ярослава Нилова.

Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих. Нилов предлагал закрепить в правила их использование, сообщала «Парламентская газета». «Надо замерить градус напряженности — появление новых технологий в сфере дорожного движения уже сегодня провоцирует аварии. И если под колеса водителю на дороге попадает человек на электросамокате, то человек за рулем получит уголовный срок, даже если трагедия произошла не по его вине», — объяснял депутат.

«Минтрансом России в настоящее время подготовлен проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление совета министров — правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения», направленный в том числе на регулирование дорожного движения лиц, использующих ЭМТС (электромеханические транспортные средств. — РБК), — говорится в ответе Черникова.

В августе 2018 года другой представитель ЛДПР Василий Власов уже выступал с аналогичным предложением. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, депутат от фракции «Единая Россия», в свою очередь, предлагал ограничить максимальную скорость, развиваемую подобными транспортными устройствами и максимальную мощность.