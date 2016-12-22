Появилось видео с места падения истребителя МиГ-29 в Подмосковье

В Сети появилась видеозапись с места падения истребителя МиГ-29 в Московской области. Кадры опубликованы на YouTube.

Видео: Дмитрий Абрамов / Youtube

На них видно, что обломки самолета лежат в поле. Автор видеозаписи запечатлел горение фюзеляжа. Также на кадрах видно, что обломки и двигатели самолета разбросаны в радиусе нескольких десятков метров. Рядом с местом падения истребителя нет жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также на кадрах видно спасательный вертолет, который прибыл на место ЧП.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Подмосковье недалеко от Егорьевска 5 октября. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной падения самолета стала неполадка в системе управления. В результате происшествия в компании приняли решение создать специальную комиссию по расследованию инцидента.

Оба пилота, которые находились на борту, успели катапультироваться. Источник ТАСС в авиационной отрасли сообщил, что оба летчика найдены и доставлены в городскую больницу Жуковского. По его словам, их здоровью ничего не угрожает. При этом источник «РИА Новости» в больнице, куда доставили пилотов, заявил, что один из пострадавших — летчик Михаил Кондратенко — находится в реанимации, он в сознании. Собеседник уточнил, что другой пилот — Александр Крутов — отправлен домой.