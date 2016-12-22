В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29

По предварительным данным, на борту военного самолета произошел пожар. По другой информации, была зафиксирована техническая неисправность. Известно, что истребитель принадлежит ЛИИ имени Громова

Истребитель МиГ-29 (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Истребитель МиГ-29 упал в Московской области, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, пилоты катапультировались. В то же время, по данным «Пятого канала», самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковский. По информации телеканала, есть один пострадавший. Сообщается, что на борту истребителя во время экспериментального полета произошел пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области отказались предоставить комментарий РБК. РБК направил запрос в Минобороны России.

В пресс-службе международного аэропорта Жуковский сообщили РБК, что инцидент произошел за пределами аэродромной зоны. «Это никак не связано с нами», — уточнили в пресс-службе.

Источник «Интерфакса» сообщил, что самолет разбился в Коломенском районе. По словам собеседника агентства, из-за технической неисправности во время полета истребитель «стал неуправляемым».

Собеседник ТАСС в силовых структурах рассказал, что самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту (ЛИИ) имени Громова. По данным источника агентства, МиГ-29 упал вне населенных пунктов.

Позже в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «РИА Новости» подтвердили принадлежность самолета ЛИИ имени Громова. По данным ОАК, во время учебно-тренировочного полета возникла неполадка в системе управления. При падении летчики увели истребитель от жилых зданий, он упал в безлюдном месте.

Оба пилота катапультировались, они живы, жертв и разрушений на земле нет, уточнили в корпорации, добавив, что точные причины ЧП установит специальная комиссия.

Источник «РИА Новости» в силовых структурах также сообщил, что разбившийся истребитель был экспериментальной модификации, пока не переданной в эксплуатацию.

Однако представитель ОАК не подтвердил РБК информацию о том, что это была экспериментальная модификация, по его словам, это был обычный учебно-тренировочный борт.

«Пока не комментируем», — заявили РБК в ЛИИ имени М.М.Громова.