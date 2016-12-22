Швейцарский производитель шоколада приобрел российскую «Инфорум»

Компания Barry Callebaut из Швейцарии подписала договор о приобретении российской группы «Инфорум», одного из торгово-производственных холдингов, занимающихся поставками сырья и полуфабрикатов для предприятий кондитерской промышленности. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Barry Callebaut.

«Эта стратегическая сделка позволит Barry Callebaut укрепить позиции на быстроразвивающемся российском рынке и увеличить производственные мощности в России», — рассказали в швейцарской компании.

В свою очередь директор департамента развития «Инфорум» Евгений Булытов подчеркнул, что один из основателей компании Виктор Войтов останется среди ее руководства в качестве председателя совета директоров Barry Callebaut NL Russia.

Сделку планируют завершить до конца 2018 года, стороны договорились не разглашать ее финансовые детали, отметили в Barry Callebaut.

«Инфорум» была образована в 1989 году, изначально она занималась продажей какао-продуктов. Выручка компании за 2017 год составила около 5,1 млрд руб. В собственности «Инфорум» есть производственная площадка в Рязанской области, где работают 300 человек. После завершения сделки они перейдут в швейцарскую компанию.

У Barry Callebaut в России есть завод по производству шоколада и образовательный тренинг-центр. В настоящее время в России у компании 80 сотрудников.