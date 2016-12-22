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Исследователи оценили интерес россиян к кофе и шоколаду
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Исследователи оценили интерес россиян к кофе и шоколаду
Экономика, 11:52
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Исследователи оценили интерес россиян к кофе и шоколаду
По сравнению с прошлым месяцем число семей, которые регулярно покупают шоколад, кофе и молоко, в июле сократилось. При этом те, кто решил не отказываться от привычных товаров, лишь увеличили объем потребления, выяснили в Romir
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В июле индекс «Кофе с молоком» (рассчитывается на основе ​динамики цен и объемов потребления россиянами кофе, молока, бутилированной воды и шоколада в плитках) остался на уровне предыдущего месяца и составил 862 процентных пункта, выяснили специалисты исследовательского холдинга Romir. Результаты соответствующего анализа опубликованы на его сайте.

Согласно этим данным изменения по сравнению с июнем произошли внутри самого индекса и на итоговую цифру не повлияли. Так, в июле сократилось число семей, которые регулярно покупают шоколад, молоко и кофе (на 0,5, 2 и 3% соответственно). Однако те, кто решил не отказываться от привычных продуктов, напротив, увеличили объемы покупок. Такие потребители стали покупать на 2% больше шоколада, на 4,7% — молока и на 4,5% — кофе.

Исключение, как заметили эксперты Romir, в индексе «Кофе с молоком» составила только бутилированная вода: объем ее покупок россиянами за месяц упал более чем на 10%. Но в то же время количество семей, которые стали регулярно приобретать этот продукт, в июле, наоборот, выросло на 2%.

В целом же стоимость исследуемых аналитиками товаров по сравнению с июнем выросла. Вода, как подсчитали эксперты, подорожала на 1%, молоко — на 2%, шоколад — на 2,5%, а кофе — почти на 8%.

В сопоставлении этих показателей с аналогичными за июль прошлого года подорожали только вода и кофе — на 6,5 и 8,5% соответственно. Молоко и шоколад, по информации специалистов, наоборот, подешевели — на 7 и 4% соответственно.

Количество семей, покупающих бутилированную воду, в июле выросло по сравнению с июлем прошлого года на 2%. Число потребителей молока при этом увеличилось на 1,3%. Число домохозяйств, покупающих шоколад, практически не изменилось. А семей, которые приобретают кофе, стало меньше на 6%, рассказали в Romir.

В июле россияне также купили на 2,5% меньше кофе, чем в том же месяце прошлого года. Продажи шоколада, по информации экспертов, упали еще значительнее. Покупки молока тем временем выросли на 2%, воды — на 6%.

Исследование, как пояснили в Romir, проводилось на основе данных потребления более 40 тыс. россиян (15 тыс. семей в 220 городах). Участники анализа сканировали штрих-коды всех купленных ими товаров и сообщали экспертам о своих доходах. Впоследствии эта информация в режиме онлайн поступала в базу данных холдинга и автоматически обрабатывалась.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: кофе , молоко , шоколад , Romir Monitoring
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