ФСБ изъяла у безработного жителя Махачкалы оружие и фальшивые ₽10 млн

В Дагестане у безработного обнаружили поддельные пятитысячные купюры и оборудование для их производства. Задержанного проверяют на причастность к другим эпизодам изготовления фальшивых купюр

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5 октября в Дагестане сотрудники ФСБ изъяли у безработного мужчины оружие, оборудование для печати фальшивых денег, а также поддельные купюры, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердили в территориальном отделе полиции.

«В ходе оперативной разработки был задержан Айсаев А.Н., у которого было обнаружено оборудование для производства денег, фальшивые пятитысячные купюры на 10 млн руб., — рассказал источник. — Также у него нашли подствольный гранатомет, карабин, патроны и гранаты». Сотрудники ФСБ проверяют Айсаева на причастность к другим эпизодам производства поддельных денег и выясняют каналы приобретения ору

ия и боеприпасов, добавили в полиции.

В сентябре этого года ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками МВД по Республике Дагестан и УФСБ России по Республике Дагестан задержали двух граждан, которых подозревают в совершении преступлений по ст. 186 УК России (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк. В рамках этого дела в Каспийске и Махачкале прошли обыски. По словам представителя МВД, полицейские обнаружили фальшивые купюры номиналом 5 тыс. руб. на сумму около 30 млн, а также заготовки на сумму более 100 млн руб. Было изъято оборудование, в том числе клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер и другие предметы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.



В начале сентября «Ведомости» сообщили, что производитель популярных банкоматов в России NCR предупредил кредитные организации о массовом вбросе в банкоматы фальшивых купюр в 5 тыс. руб. Это коснулось в первую очередь старых аппаратов, которые не были оборудованы устройствами для проверки банкнот. Многие банки решили временно не принимать пятитысячные купюры в уязвимые банкоматы.