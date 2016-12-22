ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,93 67,48 EUR Нал. 79,81 78,46 USD Бирж. 68,12 +0,57 EUR Бирж. 79,15 +0,77 USD ЦБ. 67,74 -0,30 EUR ЦБ. 78,64 -0,86 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7270,90 -11,70 IMOEX 2346,08 +0,01% RTSI 1085,19 -0,65% Brent 78,05 +0,71% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
СМИ рассказали о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр в банкоматы
Лента новостей
Порошенко предложил Раде поменять воинское приветствие на «Слава Украине» 02:38, Политика Трамп предостерег Россию от «серьезной гуманитарной ошибки» в Сирии 02:38, Политика СМИ рассказали о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр в банкоматы 02:09, Политика В Великобритании умерла сыгравшая в «Докторе Кто» актриса 02:03, Общество Трамп ответил на возможное участие Керри в выборах фразой «мне повезло» 01:36, Политика Киев пересмотрит договоры с Москвой «из предыдущей реальности» 01:08, Политика Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram 00:59, Технологии и медиа В России сообщили о похищении 50 детей для инсценировки химатаки в Сирии 00:33, Политика В Чечне опровергли похищение депортированного из Польши россиянина 00:02, Общество «Стрелка» назвала самые привлекательные города для выпускников вузов 00:01, Бизнес Более 80% российских компаний заявили о готовности продать активы 00:00, Экономика Эксперты заявили о рекордном числе снятых партийных списков на выборах 00:00, Политика FT узнала о переводе нерезидентами $30 млрд через эстонский Danske Bank 03 сен, 23:54, Финансы В Сирии при атаке беспилотников боевиков погибли трое военнослужащих 03 сен, 23:46, Политика Орнелла Мути рассказала о желании получить российское гражданство 03 сен, 23:44, Общество В Евросоюзе отреагировали на убийство Захарченко 03 сен, 22:44, Политика В Раде опубликовали проект поправок о евроинтеграции от Порошенко 03 сен, 22:36, Политика Бывший полузащитник «Ювентуса» Маркизио перешел в «Зенит» 03 сен, 22:19, Спорт Минпромторг предложил расширить запрет на импорт медицинской техники 03 сен, 22:13, Общество На Украине обвинили крымский завод «Титан» в загрязнении воздуха 03 сен, 22:04, Политика Минск ответил Новаку на слова о нецелесообразности поставок нефти 03 сен, 21:50, Политика Путин засекретил данные о внештатниках Службы внешней разведки 03 сен, 21:33, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 03 сен, 21:25, РБК и Сбербанк Ростуризм исключил «Натали Турс» из реестра туроператоров 03 сен, 21:21, Бизнес В ШОС предупредили о переброске в Россию диверсантов ИГ 03 сен, 21:10, Общество КамАЗ опроверг сбои при запуске электробуса в Москве 03 сен, 21:04, Общество Костин извинился перед Джонсоном за фразу про «уродов» 03 сен, 20:47, Политика «Роскосмос» нашел в проектах SpaceX советские разработки 03 сен, 20:44, Технологии и медиа
СМИ рассказали о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр в банкоматы
Политика, 02:09
0
СМИ рассказали о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр в банкоматы
Старые банкоматы подверглись атаке мошенников — производитель предупредил о массовом вбросе пятитысячных купюр. Из-за этого многие банки, как выяснили «Ведомости», прекратили принимать в уязвимые банкоматы банкноты такого номинала
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На прошлой неделе производитель популярных банкоматов в России NCR предупредил кредитные организации о массовом вбросе в банкоматы фальшивых купюр в 5 тыс. руб., рассказали газете «Ведомости» сотрудники двух крупных банков. Вброс, по их данным, затронул только старые банкоманты, у которых нет современных устройств для проверки банкнот.

В связи с этим, как указывает издание, многие кредитные организации вместо долгой перенастройки программного обеспечения решили временно не принимать в уязвимые банкоматы банкноты такого номинала.

Общую сумму ущерба из-за возникшей проблемы собеседники газеты назвать затруднились (инкассированы еще не все банкоматы). Однако речь в данном случае, по их оценкам, идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

Теперь мошенников, как указал в беседе с изданием один из источников газеты, поймать будет сложно. В кассе фальшивые купюры перемешиваются с настоящими, поэтому определить, на какую карту они были зачислены, — непросто. Для того, чтобы выявить злоумышленников, сотрудникам правоохранительных органов, по словам собеседника «Ведомостей», придется по меньшей мере отсматривать записи с видеокамер.

В NCR на запрос газеты не ответили. При этом начальник управления сопровождения сети устройств самообслуживания Московского кредитного банка (МКБ) Андрей Стром, комментируя эту информацию, заявил, что системы мониторинга этой финансовой организации смогли выявить проблему еще до того, как банки предупредил производитель банкоматов. Уязвимость, по его информации, коснулась менее 5% банкоматов МКБ. Остальных подробностей об этой проблеме Стром не раскрыл.

В Альфа-банке изданию подтвердили факт получения письма с предупреждением от NCR. После этого, как указал в беседе с изданием представитель кредитной организации, банк престал принимать наличные во всех своих 18 уязвимых банкоматах (0,5% от сети). По результатам проверки, как заверили в Альфа-банке, ни одной фальшивой банкноты эксперты не обнаружили.

Похожим образом действовали и в «Открытии», рассказал «Ведомостям» директор департамента информационной безопасности банка Владимир Журавлев. О проблеме в банке, по его словам, узнали от Mastercard и межбанковского сообщества (письма от NCR кредитная организация не получала). Мошенники, как отметил Журавлев, действовали в Московском регионе (здесь у «Открытия» 36 банкоматов NCR). После информации об уязвимости банк перестал принимать купюры в 5 тыс. руб., пока по результатам проверки фальшивых банкнот в свох банкоматах «Открытие» не обнаружило.​

Банкоматы NCR ВТБ, Промсвязьбанка и «Почта банк», как заверили издание их представители, защищены и фальшивые купюры не принимают. В Сбербанке на запрос газеты не ответили.

В ЦБ, реагируя на эту информацию, напомнили только, что финансовые организации должны отчитываться перед регулятором о подобных проблемах в течение десяти дней.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: фальшивые купюры , банкоматы
Главное
Трамп предостерег Россию от «серьезной гуманитарной ошибки» в Сирии Политика
Материалы по теме
Visa объяснила новые требования для всех банкоматов в России Финансы
СМИ узнали об обязательном для всех банкоматов в России требовании Visa Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter