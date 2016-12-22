СМИ рассказали о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр в банкоматы

Старые банкоматы подверглись атаке мошенников — производитель предупредил о массовом вбросе пятитысячных купюр. Из-за этого многие банки, как выяснили «Ведомости», прекратили принимать в уязвимые банкоматы банкноты такого номинала

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На прошлой неделе производитель популярных банкоматов в России NCR предупредил кредитные организации о массовом вбросе в банкоматы фальшивых купюр в 5 тыс. руб., рассказали газете «Ведомости» сотрудники двух крупных банков. Вброс, по их данным, затронул только старые банкоманты, у которых нет современных устройств для проверки банкнот.

В связи с этим, как указывает издание, многие кредитные организации вместо долгой перенастройки программного обеспечения решили временно не принимать в уязвимые банкоматы банкноты такого номинала.

Общую сумму ущерба из-за возникшей проблемы собеседники газеты назвать затруднились (инкассированы еще не все банкоматы). Однако речь в данном случае, по их оценкам, идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

Теперь мошенников, как указал в беседе с изданием один из источников газеты, поймать будет сложно. В кассе фальшивые купюры перемешиваются с настоящими, поэтому определить, на какую карту они были зачислены, — непросто. Для того, чтобы выявить злоумышленников, сотрудникам правоохранительных органов, по словам собеседника «Ведомостей», придется по меньшей мере отсматривать записи с видеокамер.

В NCR на запрос газеты не ответили. При этом начальник управления сопровождения сети устройств самообслуживания Московского кредитного банка (МКБ) Андрей Стром, комментируя эту информацию, заявил, что системы мониторинга этой финансовой организации смогли выявить проблему еще до того, как банки предупредил производитель банкоматов. Уязвимость, по его информации, коснулась менее 5% банкоматов МКБ. Остальных подробностей об этой проблеме Стром не раскрыл.

В Альфа-банке изданию подтвердили факт получения письма с предупреждением от NCR. После этого, как указал в беседе с изданием представитель кредитной организации, банк престал принимать наличные во всех своих 18 уязвимых банкоматах (0,5% от сети). По результатам проверки, как заверили в Альфа-банке, ни одной фальшивой банкноты эксперты не обнаружили.

Похожим образом действовали и в «Открытии», рассказал «Ведомостям» директор департамента информационной безопасности банка Владимир Журавлев. О проблеме в банке, по его словам, узнали от Mastercard и межбанковского сообщества (письма от NCR кредитная организация не получала). Мошенники, как отметил Журавлев, действовали в Московском регионе (здесь у «Открытия» 36 банкоматов NCR). После информации об уязвимости банк перестал принимать купюры в 5 тыс. руб., пока по результатам проверки фальшивых банкнот в свох банкоматах «Открытие» не обнаружило.​

Банкоматы NCR ВТБ, Промсвязьбанка и «Почта банк», как заверили издание их представители, защищены и фальшивые купюры не принимают. В Сбербанке на запрос газеты не ответили.

В ЦБ, реагируя на эту информацию, напомнили только, что финансовые организации должны отчитываться перед регулятором о подобных проблемах в течение десяти дней.