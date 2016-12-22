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ФОМ зафиксировал рекордное падение рейтинга «Единой России»
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ФОМ зафиксировал рекордное падение рейтинга «Единой России»
Общество, 15:23
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ФОМ зафиксировал рекордное падение рейтинга «Единой России»
Рейтинг «Единой России» с президентских выборов снизился на 20%. Только за последнюю неделю сентября партия потеряла 3%. Одновременно снижается рейтинг председателя партии Дмитрия Медведева
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Рейтинг партии «Единая Россия» снизился до самого низкого уровня с 2008 года, когда Фонд общественного мнения (ФОМ) начал проводить подобные исследования. Об этом говорится в последнем опросе ФОМ «Политические индикаторы» (.pdf).

Опрос проводился 29–30 сентября в 207 населенных пунктах, в нем участвовали 3 тыс. респондентов. Социологи спросили у граждан, за кого бы они проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье. Всего лишь 31% опрошенных сказали, что поддержали бы «Единую Россию».

Рейтинг правящей партии начал падение после выборов президента, прошедших в марте 2018 года. Тогда за «Единую Россию» готовы были голосовать 51% опрошенных ФОМ. Снижение рейтинга усилилось в июне 2018 года (до 40%), когда власти объявили о планах повысить пенсионный возраст. Падение продолжается до сих пор, причем в период с 23 по 30 сентября рейтинг партии лишился 3%. До проведения пенсионной реформы рейтинг «ЕР», по данным ФОМ, опускался ниже 40% лишь однажды — в 2013 году.

На этом фоне растет поддержка других парламентских партий. Рейтинг КПРФ и ЛДПР с марта по сентябрь вырос с 9 до 14% и с 8 до 14% соответственно.

Количество тех, кто не доверяет премьер-министру и председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву после объявления о пенсионной реформе, держится на уровне выше 50%, свидетельствуют данные ФОМ. Так, в сентябре 37% опрошенных сказали, что «безусловно не доверяют» Медведеву, и еще 26% сказали, что «скорее не доверяют». Не сомневаются в своей поддержке премьера лишь 5% респондентов, еще 19% сказали, что «скорее доверяют» ему​.

Рейтинг президента Владимира Путина, отмечает ФОМ, в период с марта по сентябрь снизился с 66 до 45%, то есть опустился до уровня 2013 года.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ФОМ , «Единая Россия»
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