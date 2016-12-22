Сотрудников ИНИОН РАН пообещали не пустить в здание в Москве

Управляющее предприятие отмечает, что коллектив института незаконно занимает помещение. Из-за этого ФГУП не может провести необходимые работы по требованию МЧС и Ростехнадзора и хочет ограничить доступ сотрудников ИНИОНа

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Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление служебными зданиями» направило письмо врио директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Владимиру Качану, в котором сообщили о том, что сотрудники института находятся в здании на улице Кржижановского в Москве без каких-либо правовых оснований. С копией письма ознакомился РБК.

​По словам врио директора ФГУП Андрея Машкова, ИНИОН РАН мог безвозмездно пользоваться зданием Института металлургии и материаловедения имени А.А.Байкова РАН только до 5 сентября. Управляющая компания получила от МЧС, Ростехнадзора и прокуратуры предписания о несоответствии помещений этого здания требованиям безопасности. Однако из-за того, что внутри продолжают работать сотрудники ИНИОН, предприятие не может приступить к работам по устранению нарушений.

​«Такое положение дел может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность для лиц, ответственных за принятие решения дальнейшего использования здания», — отмечает Машков.

Помимо этого, в здании на Кржижановского в связи с началом отопительного сезона необходимо будет отключить внутренние энергосистемы из-за отсутствия пожарно-охранной сигнализации и другого противопожарного оборудования. В управляющей компании подчеркнули, что нахождение ИНИОН РАН на этом объекте может нанести серьезный ущерб государственному имуществу.

В связи с этим предприятие уведомило институт, что с начала следующей недели, 8 октября, оно начнет поэтапно отключать энергосистемы помещений здания и ограничит доступ сотрудников ИНИОН РАН. Единственными, кого пропустят внутрь, будут сотрудники, ответственные за архивы и другие материальные ценности института.

В конце августа коллектив ИНИОНа обращался к президенту РАН Александру Сергееву с просьбой остановить их выселение из здания на Кржижановского, чего власти требуют с 2017 года. Сотрудники института отмечали, что из-за переезда они не смогут «выполнять свою функцию центрального связующего звена социально-гуманитарных институтов РАН».

Институт РАН переехал на улицу Кржижановского на юго-западе Москвы в 2015 году, после того как в здании на Нахимовском проспекте произошел пожар из-за короткого замыкания. Огонь уничтожил более 5 млн экземпляров изданий, которые находились на хранении в библиотеке института. Восстанавливать «родное» здание ИНИОН планируют только с 2019 года.

Коллективу ИНИОНа предлагали переехать во Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН. Переезд не состоялся, потому что более 600 ученых подписали письмо в ФАНО, в котором попросили не переселять ИНИОН из-за «очень плохих» условий работы в ВИНИТИ.