СМИ узнали о смягчении меры пресечения топ-менеджерам «Реновы»

Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера — фигурантов дела о взяточничестве в Коми — отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, узнали «Ведомости». Их дело, по данным издания, направлено на новое рассмотрение

Борис Вайнзихер (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС )

О том, что глава холдинга «Т-Плюс» (входит в «Ренову») Борис Вайнзихер и управляющий директор «Реновы» Евгений Ольховик, которых подозревают во взятках руководству Республики Коми, отпущены под подписку о невыезде, «Ведомостям» рассказали знакомый Вайнзихера и близкий к СКР человек.

Кроме того, со ссылкой на неназванного инвестбанкира газета пишет, что Вайнзихера видели в Москве на одном из культурных мероприятий. Знакомый Ольховика добавляет, что тот с сентября регулярно ходит на работу в офис «Реновы».

По данным собеседников издания, дело Ольховика и Вайнзихера возвращено Генпрокуратурой на дополнительное расследование.

Представители «Реновы» и «Т плюса» от комментариев отказались, представитель СКР был недоступен для журналистов, добавляют «Ведомости».

Вайнзихер и Ольховик были арестованы в сентябре 2016 года. Им вменяют передачу 800 млн руб. бывшему руководству Коми во главе с Вячеславом Гайзером. Последний Следствие считает, что Ольховик и Вайнзихер передавали деньги и иное имущество в обмен на установление максимально выгодных тарифов на электроэнергию и воду. Оба с 2007 по 2014 год руководили компанией «Комплексные энергетические системы» (КЭС, сейчас — «Т плюс»).

Изначально суд избрал в отношении обоих меру пресечения в виде ареста. В дальнейшем суд неоднократно продлевал им эту меру пресечения. В июле прошлого года Ольховика и Вайнзихера отпустили под домашний арест.

Весной этого года газета «Коммесрантъ» писала, что группа «Ренова», чец владелец Виктор Вексельберг попал под санкции США, просила среди прочего «урегулировать ситуацию» в Республике Коми. Однако, что именно предполагает «урегулирование», «Ренова» в своем запросе не пояснила.