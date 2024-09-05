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ВЭФ-2024 ,  
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Путин предложил построить новые кампусы на Дальнем Востоке

Путин: нужно открыть новые кампусы в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском
Сюжет
ВЭФ-2024
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Нужно построить новые кампусы в нескольких регионах Дальнего Востока, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.

Новые кампусы он предложил возвести в Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Чите. «Также реализуем строительство второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета здесь, во Владивостоке», — добавил Путин.

В этих центрах у студентов будут все условия для учебы, работы и проживания. Также будут созданы площадки для молодежного предпринимательства и бизнес-клубы, сказал президент.

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Владимир Путин

Он сообщил, что в планах развивать и университеты в Арктике. «К уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавится такой же проект и в Мурманске», — сказал Путин.

Программу по созданию сети кампусов запустили в 2021 году по поручению главы государства в рамках национального проекта «Наука и университеты». Как сообщал президент, к 2030 году в России построят 25 подобных проектов, еще 40 намечаются.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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