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Путин призвал «не жадничать» с землей для вузов

Путин — Собянину: не жадничаете с прилегающими территориями для вузов
Путин призвал «не жадничать» с прилегающими территориями для вузов во время открытия новых корпусов «Бауманки». Президент отметил, что это важно для развития как учебного заведения, так и для города, где оно находится
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин отметил, что мэр Москвы Сергея Собянина «не жадничает» с прилегающими территориями для крупных учебных заведений. Его заявление прозвучало в ходе открытия современных кампусов в российских регионах, во время которого Собянин рассказал о процессе строительства новых зданий для Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана.

Путин отметил, что в Москве сложно выделять территории, однако у нынешних властей это получается. «Не жадничаете там, имея в виду прилегающие территории, это очень важно, потому что для развития нужно для таких крупных учебных заведений», — сказал глава государства, обращаясь к Собянину.

Позже состоялось совещание по вопросам создания сети современных кампусов, в ходе которого Путин отметил, что при разработке проекта кампуса на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) «Москва не пожадничала и 35 гектаров прирезала».

Он призвал региональные власти заранее при планировании продумывать вопрос прилегающих территорий, «чтобы рядом с таким пространством современным и перспективным не возникло что-то, мешающее развитию». По мнению президента, развитие вуза создает возможности также для развития населенного пункта, в котором он находится.

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Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что 1 февраля открылись два новых корпуса «Бауманки» — исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус. До этого открылись четыре корпуса. По словам столичного мэра, всего новых зданий будет 14 общей площадью 170 тыс. кв. м.

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