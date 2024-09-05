Путин призвал ускорить досмотр на погранпереходах Дальнего Востока

Время досмотра грузового транспорта на погранпереходах Дальнего Востока необходимо сократить до десяти минут, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.

«[Необходимо] сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта, это не должно превышать десяти минут», — сказал Путин.

Он призвал достичь такого результата на первых пяти погранпереходах к 2026 году.

В январе 2024 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил Путину о том, что до конца 2026 года планируется модернизировать 29 пунктов пропуска на Дальнем Востоке на фоне роста объема трансграничной торговли. Так, по его словам, в 2022 году грузооборот автомобильных пунктов пропуска в регионе вырос на 115%, железнодорожных — на 30%, а оборот контейнеров — на 22%.