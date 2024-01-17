 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин призвал ускорить открытие погранпунктов на Дальнем Востоке

Президент Путин призвал ускорить открытие погранпунктов на границе с Китаем
Глава Минвостокразвития сообщил о планах по модернизации 29 пунктов пропуска до конца 2026 года
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин призвал правительство как можно быстрее решить бюрократические проблемы для открытия дополнительных пунктов пропуска на Дальнем Востоке на границе с Китаем.

«По поводу новых пунктов пропуска, <...> нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают. Все заинтересованы. Бюрократические наши проблемы [нужно] преодолеть как можно быстрее», — заявил президент в ходе совещания с правительством (цитата по ТАСС).

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил президенту о том, что до конца 2026 года планируется модернизировать 29 пунктов пропуска на Дальнем Востоке на фоне роста объема трансграничной торговли. Так, по его словам, в 2022 году грузооборот автомобильных пунктов пропуска в регионе вырос на 115%, железнодорожных — на 30%, а оборот контейнеров — на 22%.

»На Дальнем Востоке реализуется 485 инвестиционных проектов в транспортно-логистической сфере общим объемом 893 млрд рублей. Из них 147 проектов уже введены в эксплуатацию», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Чекунков также заявил о необходимость создавать склады, транспортные и торговые сервисы на прилегающих к пунктам пропуска территориях для роста добавленной стоимости товаропотока для Дальнего Востока.

«Правительство создает новый пункт пропуска на острове Большой Уссурийский и транспортно-логистический узел в Хабаровске. Инфраструктуру будут создавать с использованием механизмов ТОР», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока «абсолютным приоритетом на весь XXI век». По его словам, в этих целях за последние годы был сформирован нормативно-правовой каркас, заложены основательные современные подходы к экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Арктики. В январе 2024 года по итогам своей рабочей поездки на Чукотку и в Хабаровский край Путин говорил, что развитие Дальнего Востока сдвинулось с мертвой точки.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung

Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн

Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности

Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд

В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики

В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова
Россия Китай Дальний Восток Владимир Путин КПП правительство
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
«Росатом» не исключил строительство мощной АЭС на Дальнем Востоке
Экономика
Трутнев предупредил о дефиците провозных мощностей на Дальнем Востоке
Экономика
«Аврора» объяснила проблемы с полетами на Дальнем Востоке
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
СК завел дело после пожара на полиэфирном заводе в Шахтах Общество, 17:10
В Новосибирске отключили отопление почти в 200 домах после прорыва трубы Общество, 17:08
Комментатор «Матч ТВ» Генич рассказал, что проиграл ₽15–20 млн на ставках Спорт, 16:59
Россиянка победила восьмую ракетку мира на Australian Open Спорт, 16:57
Израиль первым в мире разрешил продавать искусственную говядину Общество, 16:56
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 16:51
Россияне приобрели в декабре рекордный за год объем валюты Финансы, 16:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кто пришел проститься с поэтом Львом Рубинштейном Общество, 16:48
С застрявших на трассе М-12 водителей не возьмут плату за проезд Общество, 16:43
В Таиланде допустили перенос сроков раздачи цифровых денег населению Экономика, 16:40
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице Общество, 16:30
Минобороны назвало причину аварийной посадки вертолета в Брянской области Политика, 16:26
Путин призвал ускорить открытие погранпунктов на Дальнем Востоке Политика, 16:25
Половина миллионеров назвали «экстремальное богатство» угрозой демократии Бизнес, 16:21