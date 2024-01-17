Путин призвал ускорить открытие погранпунктов на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин призвал правительство как можно быстрее решить бюрократические проблемы для открытия дополнительных пунктов пропуска на Дальнем Востоке на границе с Китаем.
«По поводу новых пунктов пропуска, <...> нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают. Все заинтересованы. Бюрократические наши проблемы [нужно] преодолеть как можно быстрее», — заявил президент в ходе совещания с правительством (цитата по ТАСС).
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил президенту о том, что до конца 2026 года планируется модернизировать 29 пунктов пропуска на Дальнем Востоке на фоне роста объема трансграничной торговли. Так, по его словам, в 2022 году грузооборот автомобильных пунктов пропуска в регионе вырос на 115%, железнодорожных — на 30%, а оборот контейнеров — на 22%.
»На Дальнем Востоке реализуется 485 инвестиционных проектов в транспортно-логистической сфере общим объемом 893 млрд рублей. Из них 147 проектов уже введены в эксплуатацию», — приводит его слова пресс-служба правительства.
Чекунков также заявил о необходимость создавать склады, транспортные и торговые сервисы на прилегающих к пунктам пропуска территориях для роста добавленной стоимости товаропотока для Дальнего Востока.
«Правительство создает новый пункт пропуска на острове Большой Уссурийский и транспортно-логистический узел в Хабаровске. Инфраструктуру будут создавать с использованием механизмов ТОР», — говорится в сообщении кабмина.
Ранее Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока «абсолютным приоритетом на весь XXI век». По его словам, в этих целях за последние годы был сформирован нормативно-правовой каркас, заложены основательные современные подходы к экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Арктики. В январе 2024 года по итогам своей рабочей поездки на Чукотку и в Хабаровский край Путин говорил, что развитие Дальнего Востока сдвинулось с мертвой точки.
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