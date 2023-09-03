Голубев сообщил о деле из-за избиения участника спецоперации в Батайске

В Батайске участника военной операции избили и выстрелили в него из травматического оружия, по этому факту возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, пострадавший — член ЧВК «Вагнер»

В связи с избиением участника военной операции на Украине в Батайске возбуждено уголовное дело, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев.

«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — написал он в телеграм-канале.

Голубев не уточнил, по какой статье завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в парке имени Владимира Ленина в Батайске произошел конфликт между вернувшимся из зоны боевых действий мужчиной и группой лиц. В результате участника спецоперации избила, а затем выстрелили 12 раз из травматического оружия, одна из пуль попала в голову, писал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали каналу близкие пострадавшего со слов очевидцев, из кафе, возле которого у него завязалась словесная перепалка с незнакомым мужчиной, «выбежали гости нашей страны, от 10 до 20 человек, визуально». Они избили военного, а затем мужчина, с которым изначально произошел конфликт, расстрелял его в упор из травматического оружия, говорится в публикации. По словам очевидцев, в ходе конфликта звучали оскорбления по национальному признаку и из-за участия в боях.

Региональный портал 161.ru передавал, что пострадавший — 28-летний Вячеслав К. — член ЧВК «Вагнер», несколько раз был в Африке и в зоне военных действий на Украине.

В управлении МВД по Ростовской области уточнили, что нападавший с травматическим оружием после 12 выстрелов скрылся с места происшествия.

«В полицию города Батайска поступило сообщение о том, что в парке им. В. И. Ленина возле кафе «Клевер» в ходе конфликта неизвестный произвел 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Потерпевший от медицинской помощи отказался», — рассказали в МВД. (цитата по ТАСС).