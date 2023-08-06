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Военная операция на Украине ,  
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В Забайкалье участника военной операции избили после конфликта в кафе

В Забайкалье участника военной операции избили после конфликта в кафе
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Военная операция на Украине

В Забайкальском крае в одном из кафе в ходе конфликта избили участника военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Александр Осипов в своем телеграм-канале.

По его словам, употреблявшие алкоголь лица проявили агрессию по отношению к участнику спецоперации, в свою очередь компания, в которой тот находился, попыталась избежать конфликта и покинула заведение. Однако другая компания последовала за ними и избила мужчину.

«Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и допросы. Все виновные будут привлечены к ответственности, ситуация находится на контроле краевых властей и Москвы», — подчеркнул Осипов.

Источник «МК Чита» рассказал, что в пострадавшей компании были два участника военной операции, «имеющие ранения, которые сильно ограничивают их возможность передвигаться».

Управление МВД по Забайкалью уточняет, что инцидент произошел в селе Нерчинский Завод. Участники конфликта не только избили одного из мужчин, но и повредили принадлежавший ему автомобиль, добавили в ведомстве. В связи с этим возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч.1 ст. 167 УК, предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы).

«По тяжести причиненного вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято правовое решение», — говорится в сообщении МВД.

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Также нападавших проверят по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3. КоАП).

Теги
Забайкальский край Александр Осипов избиение Военная операция на Украине
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