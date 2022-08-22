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Суд оправдал фигурантов дела о хищении 1 млрд руб. у Росавиации

Фигурантов подозревали в завышении цен по госконтракту на оказание юридических услуг предприятию Росавиации — Государственной корпорации по организации воздушного движения
Владимир Мнишко (слева) и Сергей Юрьев (в центре)
Владимир Мнишко (слева) и Сергей Юрьев (в центре) (Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»)

Мещанский районный суд Москвы оправдал фигурантов дела о хищении более 1 млрд руб. у структуры Росавиации — главу управления правового обеспечения и имущественных отношений ведомства Владимира Мнишко, главу коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева и бывшего юриста Вадима Евкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Все трое проходили обвиняемыми по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере). 

Дело по факту хищения средств у ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» (структура Росавиации) было возбуждено по материалам ФСБ. По версии следствия, между предприятием и адвокатской коллегией был заключен договор об оказании юридических услуг, который неоднократно продлевался в нарушение процедур. В результате завышения цены по госконтракту адвокатская коллегия с 2008 по 2018 год необоснованно получила свыше 1 млрд руб.

Речь идет об адвокатском бюро «Межрегион». Юрьев его возглавляет, Мнишко был его заместителем до перехода в Росавиацию. Сотрудником «Межрегиона» также был Евкин.

Заместитель Юрьева в коллегии Юрий Гервис говорил, что еще до задержания фигурантов дела условия контрактов проверялись «десятки раз», в том числе прокуратурой, ФСБ и Счетной палатой. Он настаивал, что адвокатское бюро честно выиграло госконтракт и выполняло все его условия: участвовало от лица ведомства в арбитражных спорах и других разбирательствах, в том числе по громкому делу о гибели в авиакатастрофе во Внуково главы Total Кристофа де Маржери.

Источник «Коммерсанта», близкий к следствию, утверждал, что причиной развития дела и задержания Юрьева, Мнишко и Евкина стал конфликт внутри «Межрегиона». Из бюро за сомнительный диплом и злоупотребление алкоголем уволили одного из юристов, который после увольнения написал заявление в ФСБ, в котором сообщил о причастности руководства к хищениям.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Любовь Порываева Любовь Порываева
оправдательный приговор Росавиация мошенничество
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