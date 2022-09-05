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Diario de Sevilla узнала о гибели бизнесмена в крушении самолета у Латвии

По данным газеты, на борту находился владелец авиакомпании Quick Air Карл-Петер Гриземанн, а также его семья: жена и двое детей. Самолет потерпел крушение у берегов Латвии накануне вечером

На борту частного самолета Cessna 551, который потерпел крушение у берегов Латвии 4 сентября, был владелец компании Quick Air, которая предоставляет услуги аэротакси и аренды медицинских самолетов, Карл-Петер Гриземанн, пишет газета Dario de Sevilla, не уточняя источник информации.

По ее данным, вместе с Гриземанном находились его жена, двое детей и двое собак. Пилотировал самолет сам Гриземанн.

Как пишет Dario de Sevilla, семья обычно летала из Хереса на юге Испании в Кельн, где базируется авиакомпания Quick Air.

О том, что частный самолет разбился у берегов Латвии, стало известно вечером 4 сентября. Он следовал из Хереса и, по данным Bild, направлялся в Кельн. Пролетая над Балтийским морем в районе латвийского Вентспилса борт начал терять скорость и исчез с радаров. Bild отмечал, что у самолета возникли проблемы с давлением в салоне.

Рядом с Латвией разбился частный самолет, за которым послали истребители
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Фото:FlightRadar24

До падения следом за Cessna из Эстонии вылетели истребители НАТО, однако их пилоты не смогли разглядеть кого-либо в кабине.

Bild сообщал, что на борту были три человека, однако позже агентство Leta написало о шестерых.

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Quick Air была основана в 1992 году. Она входит в Griesemann Aviation Group, которая в свою очередь является частью Griesemann Group. Последняя — международная компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве заводов. Quick Air предоставляет услуги санитарной авиации, в том числе для перевозки пациентов.

У Карла-Петера Гриземанна есть сын Бьорн, который является управляющим директором Griesemann Group, а также дочь Лиза.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Латвия авиакатастрофа крушение самолета
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