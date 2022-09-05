Leta узнало о шести пассажирах на упавшем около Латвии самолете

На борту частного самолета, который разбился у побережья Латвии, находились шесть человек, сообщает агентство Leta.

Ранее представитель агентства гражданской авиации Айвис Винчевс говорил агентству, что на борту самолета должны были находиться четыре человека. По его словам, спасатели нашли часть обломков самолета и масляное пятно возле места крушения, они продолжают искать тела людей с помощью кораблей.

Немецкая газета Bild также сообщала о четырех пассажирах — пилоте, женщине, мужчине и ребенке.

Частный самолет Cessna 551 разбился в Балтийском море, у побережья Латвии вечером 4 сентября. Он был зарегистрировал в Австрии и летел из города Херес на юге Испании, но не указал конечный пункт назначения. По данным Bild, самолет направлялся в Кельн.

Из данных сервиса Flightradar следует, что воздушное судно дважды развернулось, в Париже и Кельне, прежде чем пролететь над Балтийским морем, мимо шведского острова Готланд. После этого самолет начал терять скорость и высоту, пропал с радаров. Как писал Bild, у судна возникли проблемы с давлением в салоне, после чего связь с ним оборвалась.

Вслед за самолетом с аэродрома Эмари в Эстонии вылетели истребители НАТО, сообщал Reuters представитель ВВС Литвы. Агентство указывало, что там базируются четыре истребителя Eurofighter ВВС Германии.

Читайте на РБК Pro Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи Pro Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Инструкции Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира Статьи Pro Кофе может сильно подорожать. Что происходит на рынке популярного напитка Кофе может сильно подорожать. Что происходит на рынке популярного напитка Статьи Pro Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Инструкции Pro Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Статьи

По данным Bild, в воздух поднялись испанские и французские истребители, они должны были выяснить, что произошло с самолетом. Самолет Eurofighter вылетел с авиабазы Росток, чтобы сопровождать Cessna, но ни одни из экипажей не увидел никого в кабине. Экипаж датского истребителя F16 стал свидетелем того, как самолет развернулся и упал у берегов Латвии.