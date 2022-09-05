Leta узнало о шести пассажирах на упавшем около Латвии самолете
На борту частного самолета, который разбился у побережья Латвии, находились шесть человек, сообщает агентство Leta.
Ранее представитель агентства гражданской авиации Айвис Винчевс говорил агентству, что на борту самолета должны были находиться четыре человека. По его словам, спасатели нашли часть обломков самолета и масляное пятно возле места крушения, они продолжают искать тела людей с помощью кораблей.
Немецкая газета Bild также сообщала о четырех пассажирах — пилоте, женщине, мужчине и ребенке.
Частный самолет Cessna 551 разбился в Балтийском море, у побережья Латвии вечером 4 сентября. Он был зарегистрировал в Австрии и летел из города Херес на юге Испании, но не указал конечный пункт назначения. По данным Bild, самолет направлялся в Кельн.
Из данных сервиса Flightradar следует, что воздушное судно дважды развернулось, в Париже и Кельне, прежде чем пролететь над Балтийским морем, мимо шведского острова Готланд. После этого самолет начал терять скорость и высоту, пропал с радаров. Как писал Bild, у судна возникли проблемы с давлением в салоне, после чего связь с ним оборвалась.
Вслед за самолетом с аэродрома Эмари в Эстонии вылетели истребители НАТО, сообщал Reuters представитель ВВС Литвы. Агентство указывало, что там базируются четыре истребителя Eurofighter ВВС Германии.
По данным Bild, в воздух поднялись испанские и французские истребители, они должны были выяснить, что произошло с самолетом. Самолет Eurofighter вылетел с авиабазы Росток, чтобы сопровождать Cessna, но ни одни из экипажей не увидел никого в кабине. Экипаж датского истребителя F16 стал свидетелем того, как самолет развернулся и упал у берегов Латвии.