Врачи рассказали об отличиях заболеваемости коронавирусом в новую волну

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Симптомы коронавируса в новую волну схожи с заболеванием ОРВИ, а пневмония и бронхит стали встречаться реже, заявили РБК опрошенные врачи. Для профилактики COVID-19 в новую волну советуют принимать те же препараты, что и при респираторных вирусных инфекциях.

Но при этом вирус стал более заразным, «пробивает наши иммунные барьеры даже при наличии иммунитета к «омикрону», заявил РБК врач-инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

В новую волну коронавируса особо распространены четвертый, пятый подвиды «омикрона», сообщил инфекционист. Среди симптомов он назвал насморк, боль в горле, кашель, осиплость, недомогание, потливость, головные боли, мышечные боли, расстройство стула и боли в животе. Иногда заболевание переходит в пневмонию. «Но, к счастью, в большинстве случаев он протекает в легкой форме, поэтому пока никакой катастрофы в этой волне не видим», — сказал он.

Сейчас нет «повальной госпитализации» и вирус переносится легче, как ОРВИ, рассказал РБК терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. «С момента появления «омикрона» закончились пневмонии, которые были сплошь и рядом, это был просто бич. Сейчас это все на уровне верхних дыхательных путей и там все сохраняется. Максимум бронхит возникает, но пневмоний не было», — заявил РБК терапевт.

Новая генетическая версия коронавируса в эту волну характеризуется более слабыми патологическими факторами, «люди переносят этот вирус относительно спокойно», сказал терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И.Пирогова Александр Карабиненко. При симптомах коронавируса и ОРВИ он рекомендовал принимать противовирусную терапию, направленную на подавление активности коронавируса, а также профилактические средства, которые рекомендуют при респираторных вирусных инфекциях.

Читайте на РБК Pro Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника Инструкции Pro «Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом» «Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом» Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи Pro Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Инструкции Pro «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис Статьи Pro Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Статьи

Но, по мнению Карабиненко, вирус стало сложнее выявлять: «Потому что все симптомы обычного острого респираторного заболевания, поэтому при каждом насморке, кашле, чихании и температурой надо думать о коронавирусе, делать тесты».

С ним согласен и Евгений Тимаков: «Экспресс-тест ловит его [коронавирус] меньше, потому что меньше вирусного выделения. У детей его поймать еще тяжелее, чем у взрослых. А ПЦР-диагностика до сих пор остается информативной», — заявил врач-инфекционист.

Все опрошенные терапевты заявили, что врачи спокойно относятся к коронавирусу, так же, как к ОРВИ. «Наверное, сейчас общая тенденция идет к тому, что напряжения, ожидания тяжелых случаев этой инфекции мы пока не наблюдаем», — прокомментировал Александр Карабиненко.

Количество заболевших коронавирусом в сутки продолжает расти начиная с августа. 1 сентября оперативный штаб зафиксировал почти 50 тыс. заболевших, а днем позже — более 50 тыс. Ранее максимальное c марта количество новых случаев в России за сутки было зафиксировано 27 августа — тогда коронавирус диагностировали у 47 093 россиян.

Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать жителям масочный режим, если показатель заболеваемости составит выше 50 случаев на 100 тыс. населения. Среди регионов, которые уже рекомендовали населению носить маски, Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан, Кемеровская и Нижегородская области, а также Хакасия.