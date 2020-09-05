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В Великобритании экоактивисты сорвали выход нескольких газет

Экоактивисты заявили, что британские издания мало пишут о проблеме изменения климата, и во время своих акций заблокировали здания их типографий
Фото: Yui Mok / AP
Фото: Yui Mok / AP

В Великобритании экоактивисты движения «Восстание против вымирания» сорвали выпуск нескольких газет, сообщило Би-би-си.

Более 100 человек заблокировали доступ к трем типографиям, в которых печатаются такие издания, как The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard. На подъездах к зданиям активисты выставили автомобили, а также установили конструкции из бамбука, к которым решили себя привязать. На своих фургонах участники вывесили транспаранты с надписями «Освободите правду» и «Беженцам здесь рады».

Британские издания уделяют недостаточно внимания изменениям климата, считают экоактивисты. Этим они и объяснили свою акцию.

Британский таблоид The Sun счел случившееся «нападением на всю свободную прессу», акцию раскритиковали и власти страны. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «совершенно недопустимым подобным образом ограничивать доступ общественности к новостям».

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Фото: Qilai Shen / Bloomberg

По данным Би-би-си, на акции полиция задержала 80 человек.

«Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion) — экологическое движение, которое выступает против изменений климата. Его эмблемой являются песочные часы в круге — символ, предупреждающий о том, что время для многих видов быстро истекает и они находятся под угрозой исчезновения.

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В апреле и октябре прошлого года активисты устраивали многодневные протесты в Лондоне, блокируя автомобильное движение и мешая работе метро и аэропорта. Акции прошли и в других городах мира, в том числе в Берлине, Брюсселе, Мадриде, Денвере и Мельбурне. На одной из них, в Лондоне, полицейские арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду, которая решила поучаствовать в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.

3 октября 2019 года экоактивисты с помощью пожарной машины пытались облить здание казначейства 1,8 тыс. литров фальшивой крови, но через несколько секунд потеряли управление брандспойтом, жидкость залила улицу. На машине был размещен плакат «Остановите финансирование смерти климата».

Автор: Виктория Полякова
Теги: изменения климата, Великобритания, Борис Джонсон
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