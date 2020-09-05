В Великобритании экоактивисты сорвали выход нескольких газет
В Великобритании экоактивисты движения «Восстание против вымирания» сорвали выпуск нескольких газет, сообщило Би-би-си.
Более 100 человек заблокировали доступ к трем типографиям, в которых печатаются такие издания, как The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard. На подъездах к зданиям активисты выставили автомобили, а также установили конструкции из бамбука, к которым решили себя привязать. На своих фургонах участники вывесили транспаранты с надписями «Освободите правду» и «Беженцам здесь рады».
Британские издания уделяют недостаточно внимания изменениям климата, считают экоактивисты. Этим они и объяснили свою акцию.
Британский таблоид The Sun счел случившееся «нападением на всю свободную прессу», акцию раскритиковали и власти страны. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «совершенно недопустимым подобным образом ограничивать доступ общественности к новостям».