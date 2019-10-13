Бельгийскую принцессу арестовали в Лондоне за поддержку экоактивистов

В Лондоне полицейские арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду, участвовавшую в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, 63-летнюю принцессу сопроводили в полицейский фургон, где она провела пять часов. Позже ее отпустили без предъявления обвинений. Как сообщает Inpendent, начиная с понедельника британская полиция арестовала 1300 человек, принимавших участие в протестах против изменений климата.

Экодвижение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») организует по всему миру демонстрации с призывами к более активной борьбе с глобальным потеплением. Согласно сайту движения, его цель состоит в привлечении внимания общества к проблемам экологии.

Первая акция Extinction Rebellion стартовала 7 октября. Активисты заблокировали движение вокруг Колонны Победы в округе Тиргартен и в районе Потсдамер-плац в Берлине. В тот же день в Амстердаме протестующие препятствовали движению перед зданием художественного музея Рейксмюсеум. В Лондоне полиция арестовала 135 человек, блокировавших движение на дорогах, мостах и площадях британской столицы в районе Вестминстера.

В апреле экоактивисты в течение 11 дней уже мешали движению в Лондоне. Тогда полицейские задержали тысячу участников протеста, 850 из них получили административное наказание. В августе представители движения угрожали заблокировать работу лондонского аэропорта Хитроу с помощью дронов.