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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 сентября

Росстат огласил данные по смертности в России, власти видят позитивную динамику с распространением вируса в России, Трамп заявил о планах США получить вакцину до конца октября — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 015 105 человек (плюс 5 110 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 17 649 человек (плюс 121 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 832,7 тыс. больных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Можно говорить о позитивной динамике в ситуации с распространением коронавируса в России, количество пациентов за последние три месяца снизилось «фактически в два раза», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В стационарах остаются 90 тыс. заболевших коронавирусом, а около 2,5 тыс. находятся в реанимациях и подключены к искусственной вентиляции легких.
  • Первая партия вакцины против коронавируса поступила в три московские поликлиники, сообщили в мэрии.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Росстат огласил новые данные по смертности: общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в июле составило 10 079 человек. Всего за апрель—июль смертность с COVID-19 составила 37 908 человек, по данным Росстата. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец июля, от коронавируса умерли 13 963 человека. Разница объясняется тем, что оперштаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины «Спутник V» планируется завершить до конца 2022 года, сообщили в Минздраве. Таким образом, исследование продлится более 27 месяцев.

  • Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению COVID-19. В них ведомство назвало шесть препаратов, которые можно использовать для лечения коронавирусной инфекции. Поскольку на данный момент нельзя «сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности», решение должна принимать врачебная комиссия.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 26,1 млн, из них более 865 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 26,6 млн человек, из них более 874 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 6,2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (4,09 млн), на третьем — Индия (более 4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 670 тыс.).
  • США рассчитывают получить вакцину до конца октября, сообщил Дональд Трамп. По его словам, в ближайшие недели одна из компаний-разработчиков ожидает результаты испытаний.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Страны могут избежать повторного ввода режима самоизоляции из-за коронавируса, если примут необходимые шаги по борьбе с заболеванием, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем», — сказал Гебрейесус.
  • Госпитализированный экс-премьер Италии Сильвио Берлускони не интубирован, дышит автономно и «выглядит спокойно», сказал главврач клиники, в которой находится политик.
    Скорость распространения коронавируса в мире
    Случаев за сутки
    Источник: JHU
    Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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