Пандемия коронавируса , 05 сен, 09:47
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 сентября
Росстат огласил данные по смертности в России, власти видят позитивную динамику с распространением вируса в России, Трамп заявил о планах США получить вакцину до конца октября — главные новости в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 015 105 человек (плюс 5 110 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 17 649 человек (плюс 121 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 832,7 тыс. больных.