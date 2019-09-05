МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве

С просьбой проверить, не препятствовали ли правоохранительные органы работе журналистов на акциях 27 июля и 3 августа, в министерство и прокуратуру обращался Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека

Журналист РБК Владимир Дергачев (Фото: Другое мнение / Youtube)

Министерство внутренних дел России (МВД) не нашло фактов воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте по правам человека. Совет приводит ответ МВД и прокуратуры на свои запросы.

«Сведения о воспрепятствовании сотрудниками полиции профессиональной деятельности журналистов не нашли своего объективного подтверждения. Нарушений законодательства РФ в действиях сотрудников ГУ МВД России по г. Москве не установлено», — говорится в заявлении.

По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»

«Видимо, МВД России считает, что раз протокол на меня не составили, значит, и в отделении не был. Но обратное могут подтвердить 20 сидевших в автозаке человек, включая Виктора Шендеровича», — написал в Facebook Дергачев, реагируя на сообщение СПЧ.