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Western Digital $70 (+12,99%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве
С просьбой проверить, не препятствовали ли правоохранительные органы работе журналистов на акциях 27 июля и 3 августа, в министерство и прокуратуру обращался Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека
Журналист РБК Владимир Дергачев (Фото: Другое мнение / Youtube)

Министерство внутренних дел России (МВД) не нашло фактов воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте по правам человека. Совет приводит ответ МВД и прокуратуры на свои запросы.

«Сведения о воспрепятствовании сотрудниками полиции профессиональной деятельности журналистов не нашли своего объективного подтверждения. Нарушений законодательства РФ в действиях сотрудников ГУ МВД России по г. Москве не установлено», — говорится в заявлении.

По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»

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«Видимо, МВД России считает, что раз протокол на меня не составили, значит, и в отделении не был. Но обратное могут подтвердить 20 сидевших в автозаке человек, включая Виктора Шендеровича», — написал в Facebook Дергачев, реагируя на сообщение СПЧ.

Кроме того, в ведомстве не подтвердили нанесение телесных повреждений сотрудниками полиции фотографу информационного агентства Associated Press Александру Земляниченко. Корреспонденту White News Дмитрию Демушкину, согласно ч. 8 ст. 20. 2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения митинга), назначили штраф в размере 200 тыс. руб.

Генпрокуратура, в свою очередь, нашла одно нарушение, допущенное правоохранителями в отношении корреспондента агентства Reuters Марии Цветковой. В отделе МВД по Хорошевскому району превысили допустимый срок административного задержания. Согласно ст. 27.5 КоАП РФ, он не должен превышать три часа. Журналистку доставили в отдел 27 июля в 14:05, а отпустили только в 17:45. По этому факту было внесено представление.

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Акции протеста в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили в столице с середины июля. Часть из них была согласована, часть — нет, несогласованные закончились массовыми задержаниями. После несанкционированной акции 27 июля были задержаны от 1074 до 1373 человек и заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: несанкционированная акция, МВД
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