В военкомате объяснили повестку журналистке Reuters

Журналистке агентства Reuters Марии Цветковой, работавшей на акции протеста 27 июля и задержанной полицией, пришла повестка в военкомат. Фото документа она опубликовала в своем Facebook. В военкомате случившееся объяснили ошибкой.

«Вообще я считала, что меня трудно удивить, но тут пришла повестка в военкомат, адресованная Марию Владимировичу Цветкову. Официальное лицо, мне о ней сообщившее, ржало в голос», — написала она.

По словам Цветковой, вручивший повестку человек сообщил ей, что после несогласованных акций протеста госорганы пробивали задержанных по всем базам данных.

«Ну это просто описка была, женщина у нас описалась», — сказала РБК дежурный Военного комиссариата Кунцевского района Западного административного округа города Москвы, отвечая на вопрос о причинах отправки повестки журналистке.

26 июля перед акцией протеста в Москве в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили о планах искать уклонистов от армии среди митингующих. В начале августа правоохранительные органы отчитались о том, что на митинге были обнаружены 134 человека, уклоняющиеся от призыва.