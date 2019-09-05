Военный Ми-8 разбился в Саратовской области

ЧП произошло вблизи поселка Соколовый. По предварительным данным, на борту были трое военнослужащих, им удалось спастись. В Минобороны уже назвали предварительную причину происшествия

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В Саратовской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России. В сообщении оборонного ведомства сказано, что при разгоне вертолета по взлетно-посадочной полосе произошло его опрокидывание.

«Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было», — говорится в сообщении.

Информацию о происшествии с вертолетом подтвердили РБК в региональном управлении МЧС. «Поступила информация, что в поселке Соколовый вертолет совершил жесткую посадку. Выехало подразделение. Информацию уточняем», — сообщили в главке.

Baza сообщает, что, по предварительным данным, на борту находились трое военнослужащих, они живы. После падения вертолет загорелся. По информации Telegram-канала, выжившие военнослужащие госпитализированы — у них ожоги, ушибы и множественные травмы.