В Якутии вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку

В Якутии вертолет Ми-8Т авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку из-за дефицита тяги, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании РБК.

«10 августа в 6:00 мск в Якутии в районе аэродрома Ленск вертолет Ми-8Т при взлете с посадочной площадки в условиях развития дефицита тяги произвел вынужденную посадку», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По информации Utair, на борту находились три члена экипажа и девять пассажиров, пострадавших нет. В результате происшествия вертолет получил повреждения хвостовой балки.

В середине июля в Московской области под Солнечногорском разбился частный вертолет, который вылетел с аэродрома Шевлино. На борту находились глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин и летчик Олег Чернигин, которые готовили президента Владимира Путина к полету на мотодельтаплане с журавлями-стерхами. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).