Митинг квебекских сепаратистов закончился стрельбой: есть жертвы

В канадской провинции Квебек, в Монреале, неизвестный прервал выступление лидера победившей на местных парламентских выборах социал-демократической Квебекской партии Полин Маруа: вооруженный мужчина проник в толпу и открыл огонь по зрителям, выкрикивая при этом: "Англичане просыпаются!"

Мотивы, толкнувшие мужчину на такой поступок, остаются неясными. Сведения о личности нападавшего не сообщаются: известно лишь, что стрелку 50 лет. Жертвой мужчины стал один человек. Еще один серьезно ранен, в настоящее время он в тяжелом состоянии доставлен в местный госпиталь.

Напомним, партия Квебека получила по меньшей мере 61 место из 125 в региональном парламенте: этого вполне достаточно для формирования правительства меньшинства. Таким образом, премьер-министром Квебека впервые станет женщина - П.Маруа.

Квебекская партия выступает за отделение провинции от Канады, однако в настоящее время только 28% квебекцев поддерживают эту идею. В 1980 и 1995гг. Партия Квебека уже пыталась провести референдум об отделении, но каждый раз безуспешно.

Между тем основной соперник Квебекской партии на выборах - Либеральная партия Квебека - получил лишь 49 мест. Либералы находились у власти с 1994г. по 2003г.