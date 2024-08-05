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Молдавский депутат умер из-за укуса осы

Депутат занимал пост зампредседателя парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности. Раньше он был мэром села Болчаны
Юрий Пасат
Юрий Пасат (Фото: parlament.md)

Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Юрий Пасат умер утром 5 августа от анафилактического шока после укусов ос, передают телеканал TV8 и Noi.md.

Пасату было 52 года. В парламенте он занимал должность заместителя председателя парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Ранее он был мэром села Болчаны. Оно располагается в Хынчештском районе страны, на 2014 год его население составляло 1597 человек.

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«Действие и солидарность» является правоцентристской и проевропейской партией. Она была образована в мае 2016 года бывшим министром образования, действующим президентом Майей Санду. Председателем партии является спикер парламента Игорь Гросу. В парламенте PAS занимает 62 места из 101.

В апреле Конституционный суд Молдавии дал положительное заключение об организации референдума о вступлении страны в ЕС, а «Действие и солидарность» предложила провести его 20 октября 2024 года, в день выборов президента республики.

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