Полковник Квачков не дожидаясь суда ушел в паломничество

Суд постановил, что Квачков, дважды оштрафованный за дискредитацию армии, должен отмечаться в полиции два раза в месяц. Однако отставной полковник ушел в паломнический поход по святым местам и с ним нет связи, рассказал адвокат

Владимир Качков (Фото: moscowcourts / Telegram)

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил требование полиции по установлению административного надзора в отношении отставного полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Вооруженных сил России Владимира Квачкова, согласно карточке дела.

Административный иск отдела МВД по району Дорогомилово поступил в суд 8 мая, 5 июля он был удовлетворен, затем 19 мюля обжалован. По решению суда, Квачков должен обязательно являться в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации два раза в месяц, кроме того, ему запрещено посещать массовые мероприятия.

Адвокат Квачкова Алексей Першин рассказал «Коммерсанту», что отставной полковник «в конце апреля — начале мая», то есть до подачи иска в суд, отправился в паломничество по монастырям и святым местам. На тот момент он не был ограничен в праве на передвижение, добавил Першин. По словам юриста, решению полковника отправиться в путь предшествовало посетившее его видение, что он должен идти проповедовать слово Божие «по России вплоть до Чукотки».

«Он и ушел. Из-за этого заседания по установлению ему повторного надзора переносились трижды — суд пытался известить административного ответчика. В итоге надзор за Квачковым все же установили, но куда ему теперь являться отмечаться дважды в месяц, из решения суда непонятно: он же по России бродит — по скитам, храмам и монастырям, и никакой связи с ним нет», — сказал адвокат.

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке к организации вооруженного мятежа, содействии террористической деятельности и незаконном хранении оружия. Однако Верховный суд смягчил ему наказание до восьми лет. В 2017 году отставной полковник получил еще полтора года строгого режима по делу о возбуждении ненависти или вражды из-за видеообращения, в котором нашли признаки побуждения к насильственному захвату власти. Он вышел на свободу в 2019-м ввиду частичной декриминализации последней статьи и некоторое время находился под административным надзором, который сняли досрочно.

В 2023-м против полковника возбудили два административных дела по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии), он получил штрафы в 40 тыс. руб. и 50 тыс. руб. До этого Квачков выступал с критикой военных действий на Украине. Два этих штрафа в том числе послужили основанием к повторному установлению надзора за ним.

В 2005 году полковника также подозревали в покушении на бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, однако он был оправдан. В марте того года под машиной Чубайса взорвалась мина, сам он не пострадал.