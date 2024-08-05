Какая доля людей в России с нормальным весом. Инфографика

Доля людей с нормальным весом в России уступила тем, у кого есть предожирение

Количество россиян, у которых наблюдается предожирение, в России достигло 43,9%. При этом доля тех, у кого вес тела находится в норме, ниже — 35,7%, следует из результатов выборочного наблюдения рациона питания населения, опубликованных Росстатом.

При этом доля тех, у кого нормальный вес тела, снизилась с 2018 года (когда последний раз проводилось подобное обследование) — с 36,3%. А доля тех, у кого предожирение, — выросла с 40,1%.