 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Какая доля людей в России с нормальным весом. Инфографика

Доля людей с нормальным весом в России уступила тем, у кого есть предожирение

Количество россиян, у которых наблюдается предожирение, в России достигло 43,9%. При этом доля тех, у кого вес тела находится в норме, ниже — 35,7%, следует из результатов выборочного наблюдения рациона питания населения, опубликованных Росстатом.

При этом доля тех, у кого нормальный вес тела, снизилась с 2018 года (когда последний раз проводилось подобное обследование) — с 36,3%. А доля тех, у кого предожирение, — выросла с 40,1%.

Росстат для оценки веса оперирует принятыми Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) критериями. Индекс массы тела (ИМТ) ниже 18,5 говорит о дефиците веса, значение индекса от 18,5 до 25 соответствует нормальному весу. Если ИМТ выше 25, но ниже 30, можно говорить об избыточном весе, соответствующем стадии предожирения. ИМТ 30–35 соответствует ожирению первой степени, ИМТ 35–40 — ожирению второй степени, ИМТ более 40 — ожирению третьей степени.

ИМТ рассчитывается по формуле: вес (кг) / рост (м)².

В России снизилась доля людей с нормальным весом
Общество
Фото:West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева, Яна Баширова Яна Баширова, Светлана Прохорова
Росстат ожирение Здоровье россияне инфографика
Материалы по теме
В России снизилась доля людей с нормальным весом
Общество
Росстат назвал число россиян с диагнозом ожирение
Общество
Barclays назвал борьбу с ожирением угрозой для PepsiCo и McDonald's
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Какая доля людей в России с нормальным весом. ИнфографикаОбщество, 03:02
NBC рассказал, к какой атаке со стороны Ирана готовится ИзраильПолитика, 02:47
При обстреле Шебекино пострадала женщинаПолитика, 02:43
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревогиПолитика, 02:36
Федорищев позвонил теннисистке Шнайдер и поздравил с серебряной медальюСпорт, 02:11
Врачи оценили новый препарат для долговременной защиты от ВИЧОбщество, 02:00
МЧС сообщило об обстреле Шебекино и окрестностейПолитика, 01:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Премьер Британии назвал бандитизмом массовые беспорядки в странеПолитика, 01:30
В Петербурге людей эвакуировали из дома из-за обрушения в ходе ремонтаОбщество, 01:17
В Москве мужчина выстрелил в людей на самокатахОбщество, 00:39
В Харькове прогремели взрывыПолитика, 00:31
Власти Мали решили разорвать дипотношения с УкраинойПолитика, 00:00
Импорт виски ушедших из России брендов вернулся на досанкционный уровеньВино, 00:00
Сборная США вышла в лидеры медального зачета ОлимпиадыСпорт, 04 авг, 23:53