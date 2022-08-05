Интерес девелоперов к промышленным объектам в Москве вырос в 4 раза

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За первые шесть месяцев 2022 года в Москве одобрены проекты на строительство недвижимости промышленного назначения общей площадью 3,3 млн кв. м. Это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он уточнил, что рост объемов обеспечивался преимущественно за счет интереса девелоперов к строительству технопарков, производств по выпуску строительной, фармацевтической и пищевой продукции, а также других востребованных отраслей.

Всего за первое полугодие Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проекты на 12,5 млн кв. м общей площади. Комментируя эту цифру, Бочкарев отметил, что она свидетельствует о «сохранении интереса инвесторов к строительству в столице на высоком уровне, несмотря на непростую ситуацию в экономике и ограничения последнего времени».

В лидерах роста — промышленная недвижимость. Следом идет строительство социальных и спортивных объектов — за эти полгода Москва одобрила 1,25 млн кв. м. таких девелоперских проектов. Они возводятся как за счет частных инвестиций, так и с привлечением средств городского и федерального бюджета.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о том, что ввод столичной недвижимости в эксплуатацию идет с опережением графика: на начало 2022 года было сдано свыше 4,75 млн кв. м объектов разного назначения. Более половины из этой площади приходится на жилье — 2,6 млн кв. м. По состоянию на июнь 2022 года в планах столичных властей стоял ввод в строй до конца года 8,5 млн кв. м площадей, из которых 4,5 млн кв. м должны прийтись на жилой сектор. Глава московского стройкомплекса ранее сообщал, что сохраняется и интерес инвесторов к коммерческой недвижимости: с января по июнь 2022 года сдано более 350 тыс. кв. м, в том числе четыре гостиницы и шесть административно-деловых зданий.