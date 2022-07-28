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Бочкарев рассказал о темпах строительства футбольных полей в Москве

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

С 2011 года в столице построено 14 новых футбольных полей. До конца 2022 года планируется завершить работы еще на двух объектах общей площадью порядка 10 тыс. кв. м. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительство футбольных полей для профессионалов, детских спортивных школ и для любителей этого вида спорта, остается важным направлением градостроительной политики. С 2011 года в разных районах города построено 14 футбольных полей. Среди знаковых объектов можно вспомнить реконструкцию Большой спортивной арены «Лужники», футбольные поля с инфраструктурой для центра образования «Чертаново» и СШОР № 94 «Рублево», — подчеркнул заммэра.

Бочкарев также напомнил, что в 2022 году было сдано в эксплуатацию профессиональное футбольное поле с подогревом и сопутствующей инфраструктурой в Ясенево, а также закончена реконструкция стадиона «Москвич» в Текстильщиках.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

«До конца года планируем завершить строительство еще двух полей с инфраструктурой в Зеленограде. Одно из них откроется в составе школы № 112 «Спутник» Москомспорта. В трехэтажном здании физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 9 тыс. кв. м воспитанники смогут не только играть в футбол, но и заниматься другими видами спорта — гандболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом и гимнастикой», — уточнил руководитель градостроительного комплекса.

По данным столичной мэрии на февраль 2022 года, всего в Москве имеется 1338 футбольных полей, в том числе 144 полноразмерных, 1153 площадки для игры в футбол и 41 футбольный манеж. Более половины из числа футбольных полей созданы на школьных стадионах. Пользоваться ими могут все жители города.

Теги
Москва строительство стадиона футбольный стадион Андрей Бочкарев
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