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Пандемия коронавируса ,  
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CNN узнал о работе спецслужб США над файлами о вирусах лаборатории Уханя

Их анализ может помочь ответить на вопрос, имеет ли коронавирус естественное происхождение или вспышка COVID-19 была вызвана утечкой из лаборатории
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Спецслужбы США получили доступ к данным о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка COVID-19. Об этом сообщили источники CNN.

По данным телеканала, речь идет о данных генетических исследований. Точной информации, откуда у американских военных появились подобные файлы, нет. Как отмечает телеканал, обычно такая информация обрабатывается на облачных серверах, поэтому данные могли получить в результате их взлома.

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По словам собеседников CNN, в распоряжение США попал гигантский каталог информации, который содержит «генетические чертежи» вирусов. Для их обработки нужны большие вычислительные мощности, поэтому к анализу спецслужбы привлекли суперкомпьютеры, находящиеся в распоряжении Министерства энергетики США, утверждают источники CNN. Еще одна сложность — кадровая. В файлах используется китайский язык и есть множество профессиональных терминов. Американским спецслужбам требуются ученые, владеющие этим языком и способные пройти проверку служб безопасности США.

Собеседники CNN в спецслужбах говорят, что полученная информация поможет изучить происхождение коронавируса и, в частности, ответить на вопрос, не была ли пандемия спровоцирована утечкой из уханьской лаборатории.

ВОЗ и США ранее критиковали Китай за отказ предоставить данные о ранних случаях заболевания COVID-19 в Ухане в декабре 2019 года.

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В начале года специальная миссия ВОЗ отправилась с проверкой в Ухань. В итоге миссия заключила, что версия о распространении вируса из-за инцидента в лаборатории «крайне маловероятна». В то же время глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил подобную вероятность. «Я сам был лаборантом, я иммунолог, работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает», — пояснил он.

Глава ВОЗ указал, что необходима более полная информация от китайской стороны. По его словам, только с ее помощью можно будет исключить версию утечки.

Пекин неоднократно отрицал вероятность искусственного происхождения коронавируса и предостерегал от политизации этого вопроса.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Анна Громова Анна Громова
коронавирус США спецслужбы
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