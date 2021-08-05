CNN узнал о работе спецслужб США над файлами о вирусах лаборатории Уханя

Их анализ может помочь ответить на вопрос, имеет ли коронавирус естественное происхождение или вспышка COVID-19 была вызвана утечкой из лаборатории

Фото: Ng Han Guan / AP

Спецслужбы США получили доступ к данным о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка COVID-19. Об этом сообщили источники CNN.

По данным телеканала, речь идет о данных генетических исследований. Точной информации, откуда у американских военных появились подобные файлы, нет. Как отмечает телеканал, обычно такая информация обрабатывается на облачных серверах, поэтому данные могли получить в результате их взлома.

По словам собеседников CNN, в распоряжение США попал гигантский каталог информации, который содержит «генетические чертежи» вирусов. Для их обработки нужны большие вычислительные мощности, поэтому к анализу спецслужбы привлекли суперкомпьютеры, находящиеся в распоряжении Министерства энергетики США, утверждают источники CNN. Еще одна сложность — кадровая. В файлах используется китайский язык и есть множество профессиональных терминов. Американским спецслужбам требуются ученые, владеющие этим языком и способные пройти проверку служб безопасности США.