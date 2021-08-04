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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID

Богатые страны уже перевыполнили план по вакцинации, а в бедных с ним не справляются из-за нехватки препаратов. Дефицит вакцин в бедных странах сложился в то время, как в богатых государствах вакцинация пошла по второму кругу
Фото: Dar Yasin / AP
Фото: Dar Yasin / AP

В связи с нехваткой вакцин в бедных странах ВОЗ рекомендует ввести мораторий на ревакцинацию, сообщил на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус напомнил, что еще в мае Всемирная организация здравоохранения установила цель по вакцинации как минимум 10% населения в каждой стране мира. В странах с высоким уровнем развития, где нет нехватки препаратов, эта цель перевыполнена. Если в мае на каждые 100 человек в таких государствах вводилось 50 доз вакцины, то к началу августа скорость вакцинации увеличилась до почти 100 доз на 100 человек — с учетом уколов вторым компонентом и ревакцинаций.

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Источник: JHU
Данные по миру i

«Между тем, страны с низким уровнем дохода смогли лишь начать вводить 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия препаратов. Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказываются в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к использованию поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов. Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — заявил он.

Материал дополняется.

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
вакцинация от COVID-19
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