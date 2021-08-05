Летевший в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет, выполняющий рейс по маршруту Екатеринбург — Москва, подал сигнал тревоги и начал снижение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Эту информацию подтвердил «Интерфаксу» информированный источник.

«Sukhoi Superjet 100 <...> подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение. В настоящее время он находится над Татарстаном», — сказал собеседник ТАСС.

По словам источника «Интерфакса», воздушное судно подало сигнал бедствия и начало внеплановое резкое снижение спустя 40 минут полета.

По информации сервиса Flightradar24.com, самолет провел в воздухе чуть больше часа. По состоянию на 23:57, высота его полета составляла 2,1 тыс. м., он находился на подлете к Казани.

«5 августа в 00:03 в аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Екатеринбург — Москва. Посадка прошла благополучно», — сообщили позднее РБК в пресс-службе аэропорта.