Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге после отказа гидросистемы

Фото: Владимир Воронов / Transport Photo Images / Global Look Press

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, командир самолета, выполнявшего рейс 132 Симферополь — Екатеринбург, сообщил об отказе зеленой гидросистемы в 05:54 (03:24 мск) 3 августа.

«Экипажем принято решение о посадке в аэропорту Кольцово с данной неисправностью. Посадка произведена благополучно», — говорится в сообщении.

Всего на борту находились 148 пассажиров, в том числе 41 ребенок. В связи с инцидентом Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.