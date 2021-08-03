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Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге после отказа гидросистемы

Фото: Владимир Воронов / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Владимир Воронов / Transport Photo Images / Global Look Press

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, командир самолета, выполнявшего рейс 132 Симферополь — Екатеринбург, сообщил об отказе зеленой гидросистемы в 05:54 (03:24 мск) 3 августа.

«Экипажем принято решение о посадке в аэропорту Кольцово с данной неисправностью. Посадка произведена благополучно», — говорится в сообщении.

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Всего на борту находились 148 пассажиров, в том числе 41 ребенок. В связи с инцидентом Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово рассказали «Интерфаксу», что самолет отбуксировали со взлетно-посадочной полосы к месту стоянки по запросу командира. На работу аэропорта инцидент не повлиял.

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