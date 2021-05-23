Летевший из Улан-Удэ в Москву самолет вынужденно сел в Казани

Airbus-320 авиакомпании S7, летевший из Улан-Удэ в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

«В 08:09 самолет произвел посадку, больной передан бригаде скорой помощи и направлен в РКБ. Экипаж — шесть человек, 152 пассажира, из них двое детей. В 09:39 самолет вылетел из международного аэропорта Казань в аэропорт Домодедово, — говорится в сообщении.

В конце апреля вынужденную посадку в Самаре из-за самочувствия пассажира совершил самолет, летевший из Тюмени в Сочи. После того как пассажир был передан врачам, самолет продолжил рейс.