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Пандемия коронавируса ,  
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В мире 200 млн заболевших COVID. Самое актуальное о пандемии на 5 августа

Число диагностированных случаев COVID в мире превысило 200 млн, США не согласились с мораторием на ревакцинацию, в Японии максимум суточных заражений. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 22 589 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,3 млн. Выздоровели 5,6 млн человек (20 тыс. за сутки), умерли более 161,7 тыс. (плюс 790 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла на 3,8 п.п. (с 16,73 до 22,5% от всего населения). По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.
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Какие регионы объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Карта
Общество

  • Производитель вакцины «Спутник V» заверил, что задержки поставок в зарубежные страны второго компонента вакцины будут полностью устранены в августе за счет увеличения производственных мощностей.
  • У Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) нет замечаний к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
  • После второй прививки от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» заболели 0,59% человек, утверждают в пресс-службе новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

  • Роспотребнадзор предупредил, что течение болезни при «дельта»-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируются бессимптомные и легкие формы. Таким пациентам требуется более длительное лечение, а вирус чаще поражает молодежь в возрасте от 14 до 29 лет.
  • В ВОЗ зафиксировали «медленное снижение» числа случаев COVID в России.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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<20 000
0
<40 000
0
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от 60 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 199,46 млн человек, из них более 4,2 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 200 млн человек, более 4,2 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,3 млн зараженных. Индия находится на втором месте (31,7 млн), на третьем — Бразилия (20,06 млн), на четвертом — Россия, Франция — на пятом месте (6,3 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

  • Группа британских ученых, которая занимается исследованием прививочной кампании против коронавирусной инфекции COVID-19, выяснила, что эффективность вакцин против COVID-19 упала ниже 50% из-за мутации дельта-штамма. По их мнению, для предотвращения роста числа заболевших необходимо разрабатывать новые вакцины и прививать несовершеннолетних.

  • Власти США считают «неправильным выбором» предложение ВОЗ о введении моратория на ревакцинацию от коронавируса. В Белом доме заявили, что смогут предложить дополнительные дозы вакцин нуждающимся странам, не останавливая программу по ревакцинации в собственной стране.

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Общество
Фото:Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

  • В Японии за последние сутки зафиксировали максимальное за все время пандемии число заболеваний коронавирусной инфекцией — 14 207. Предыдущий рекорд был установлен 31 июля, когда число заболевших в стране увеличилось на 12 337 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Дада Линделл, Юлия Криган Юлия Криган, Гаяна Демурина Гаяна Демурина
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