Пандемия коронавируса , 05 авг, 07:40
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 августа
Роспотребнадзор рассказал о самочувствии добровольцев, испытывающих вакцину центра «Вектор», от исчезновения иностранных туристов страна потеряла 500 млрд руб., Черногория открыла границы для россиян — главное в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 861 тыс. (плюс 5159 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 351 человек (плюс 144 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 661 тыс. человек.