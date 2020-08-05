Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 августа

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Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 861 тыс. (плюс 5159 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 351 человек (плюс 144 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 661 тыс. человек.