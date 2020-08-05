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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 августа

Роспотребнадзор рассказал о самочувствии добровольцев, испытывающих вакцину центра «Вектор», от исчезновения иностранных туристов страна потеряла 500 млрд руб., Черногория открыла границы для россиян — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 861 тыс. (плюс 5159 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 351 человек (плюс 144 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 661 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Добровольцы, получившие разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, сообщил Роспотребнадзор. Пока вакцину испытали только на трех добровольцах. 
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  • Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб., рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Всего по итогам первой половины 2020 года общие потери туристической отрасли составили около 1,5 трлн руб. 

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Россия будет поставлять отечественный препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в страны Латинской Америки. Российский препарат будет продаваться на территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 18,1 млн, из них более 691 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 18,4 млн человек, из них более 699,5 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,77 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,8 млн), на третьем — Индия (более 1,85 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (521,3 тыс.).
  • Опрошенные агентством Bloomberg аналитики сочли, что шведская экономика в целом выиграла от решения правительства этой страны отказаться от жесткого карантина в феврале—мае. Падение ВВП скандинавской страны в этом году составит 7%, но это все еще ниже, чем в некоторых других странах Европы. В то же время отказ Швеции от жесткого карантина привел к тому, что уровень смертности в этой стране оказался одним из самых высоких в мире (56,4 на 100 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну. В черногорском правительстве сообщили, что решение было принято исходя из эпидемиологической ситуации, а также потребностей туристической индустрии Черногории.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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