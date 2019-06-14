В Воронежской области локализовали пожар на военном полигоне

Пожар на полигоне по утилизации боеприпасов «Погоново» в Воронежской области локализовали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

В министерстве подтвердили, что возгорание произошло из-за пала травы на участке, которые прилегает к полигону. «Силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС место возгорания локализовано. Осуществляется проливка территории», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате никто не пострадал. Угрозы распространения огня также нет.

Ранее сообщалось, что на полигоне в Воронежской области начали взрываться боеприпасы из-за пожара, возникшего после возгорания травы. Источник «РИА Новости» отмечал, что ближайший населенный пункт находится в 20 км от полигона, поэтому угрозы жителям нет.