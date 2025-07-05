Главу района Дагестана задержали по делу о хищении

Главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева задержали по делу о мошенничестве, сообщает СУ СУ по республике в телеграм-канале. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст.159 УК.

По версии следствия, чиновник предложил директору коммерческой организации заключить контракт на выполнение работ по строительству водопровода для сел Губден и Гурбуки за 20% от его стоимости. В результате было похищено более 56 млн руб., сообщил СК.

«В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, наповленные на закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства.

РБК обратился за комментарием в СК по Дагестану и в администрацию района.

Как рассказали ТАСС в силовых структурах республики, Амиралиев является родственником экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Последний с конца июня находится под подпиской о невыезде по делу о хищениях.

Советский районный суд Махачкалы взыскал в доход государства нефтеперевалочный комплекс «Каспетролсервис» (ранее ОАО «Дагнефтепродукт») и другое имущество по иску Генпрокуратуры к Магомедову и его родственникам. Эти активы, как по мнению ведомства, были получены «вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции».

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