 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сотрудника «Форпост Балтики плюс» обвинили в хищении у Минобороны ₽30 млн

На сотрудника «Форпост Балтики плюс» завели дело о хищении при гособоронзаказе
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя производственно-демонтажного отдела АО «Форпост Балтики Плюс» Евгения Кононова из-за хищений при выполнении контракта с Минобороны на объектах в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

В ведомстве отметили, что Кононов обвиняется по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

ФСБ установила 5 фигурантов дела о крупном мошенничестве с оборонзаказом
Политика
Фото:РИА Новости

По данным следствия, государственный контракт на выполнение демонтажных работ на объектах под Калининградом был заключен между компанией и военным ведомством в сентябре 2021 года. Контроль за исполнением контракта был возложен на Кононова.

«В 2021–2023 гг. Кононов путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о стоимости и объемах работ совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 30 млн руб» — говорится в сообщении военных следственных органов СКР.

В ведомстве добавили, что условия контракта не были выполнены и государству был «причинен ущерб в особо крупном размере».

РБК направил запрос в АО «Форпост Балтики Плюс».

Как сказано на сайте компании, АО «Форпост Балтики Плюс» зарегистрировано в Калининграде с августа 1998 года. Предприятие способно выполнять с максимальной безопасностью для населения весь цикл работ со взрывоопасными предметами (ВОП): от оценки вероятности наличия до обезвреживания и утилизации, говорится у них на сайте. Кроме того, «Форпост Балтики Плюс» специализируется на рекультивации военных городков и земельных участков, а также на инженерных изысканиях и проектировании. Компания выполняет заказы не только в России, но и за рубежом. Имеет опыт работы в Европе (Греция, Венгрия), Азии (КНДР) и Африке (Мозамбик). Штат сотрудников превышает 250 человек.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

США приостановили поставки Украине зенитных ракет

Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии

Маск после очередной перепалки похвалил Трампа

В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая

В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Оборонзаказ СКР разминирование Калининград хищение
Материалы по теме
В Севастополе возбудили дело о хищении 176 млн руб. на гособоронзаказе
Общество
Путин призвал МВД уделить внимание борьбе с хищениями на гособоронзаказе
Политика
Против трех бизнесменов завели дело о хищении ₽300 млн на гособоронзаказе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 01 июл, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 01 июл, 20:05
Роскомнадзор подтвердил блокировку «Декларатора» Политика, 15:03
Набиуллина назвала условия для более быстрого снижения ставки Финансы, 15:01
Сотрудника «Форпост Балтики плюс» обвинили в хищении у Минобороны ₽30 млн Общество, 14:58
Костин призвал не робко назвать две причины ситуации в экономике Финансы, 14:54
Кремль заявил, что в графике Путина нет разговора с Алиевым Политика, 14:45
«Торпедо» опубликовало свидетельство, подтверждающее членство в РПЛ Спорт, 14:41
Захарова сообщила об обращениях родственников задержанных в Баку россиян Политика, 14:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ЦСКА подписал контракт с голкипером из НХЛ Спорт, 14:37
МИД выступил с предостережением к россиянам, которые едут в Азербайджан Политика, 14:37
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Греф увидел в экономике России много признаков резкого торможения Экономика, 14:30
Баку ответил на сообщения о приостановке обучения на русском в школах Политика, 14:24
Совфед одобрил правила учета прав на недвижимость на новых территориях Недвижимость, 14:23
Песков объяснил цель беседы Путина с Макроном словами «давно не общались» Политика, 14:23