Сотрудника «Форпост Балтики плюс» обвинили в хищении у Минобороны ₽30 млн

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя производственно-демонтажного отдела АО «Форпост Балтики Плюс» Евгения Кононова из-за хищений при выполнении контракта с Минобороны на объектах в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

В ведомстве отметили, что Кононов обвиняется по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

По данным следствия, государственный контракт на выполнение демонтажных работ на объектах под Калининградом был заключен между компанией и военным ведомством в сентябре 2021 года. Контроль за исполнением контракта был возложен на Кононова.

«В 2021–2023 гг. Кононов путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о стоимости и объемах работ совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 30 млн руб» — говорится в сообщении военных следственных органов СКР.

В ведомстве добавили, что условия контракта не были выполнены и государству был «причинен ущерб в особо крупном размере».

РБК направил запрос в АО «Форпост Балтики Плюс».

Как сказано на сайте компании, АО «Форпост Балтики Плюс» зарегистрировано в Калининграде с августа 1998 года. Предприятие способно выполнять с максимальной безопасностью для населения весь цикл работ со взрывоопасными предметами (ВОП): от оценки вероятности наличия до обезвреживания и утилизации, говорится у них на сайте. Кроме того, «Форпост Балтики Плюс» специализируется на рекультивации военных городков и земельных участков, а также на инженерных изысканиях и проектировании. Компания выполняет заказы не только в России, но и за рубежом. Имеет опыт работы в Европе (Греция, Венгрия), Азии (КНДР) и Африке (Мозамбик). Штат сотрудников превышает 250 человек.